Одесские новостиУкраинские новости 19.04.2017 14:01
Порт Южный
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Один из крупнейших мировых операторов зайдёт в порт «Южный» до конца года

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World собирается зайти в МТП «Южный» до конца 2017 года.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил 18 апреля во время встречи с представителями P&O Maritime FZE, дочернего предприятия DP World, передает Мининфраструктуры.

«Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World должен зайти в порт «Южный» уже до конца этого года», — заявил министр.

Как отмечает ведомство, Омелян считает, что привлечение стратегического инвестора, такого как DP World, даст возможность для Украины получить миллиардные инвестиции в морскую отрасль.

«Безусловно, это шанс для Украины. И здесь мы должны продемонстрировать единую политическую волю и сделать все для того, чтобы стратегический инвестор зашел в Украину. Мы должны отойти от планирования деятельности отраслей на год или два. Для прогнозируемого и успешного необходимо мыслить стратегически. И именно мировой инвестор, который будет работать в Украине, может дать государству перспективу в морских грузовых перевозках, привлечет груз в Украину, создаст добавленную стоимость государственным предприятиям морской отрасли», — отметил глава транспортного ведомства.

Ранее сообщалось о подписании Меморандума с крупнейшим портовым оператором Hutchison Ports.

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