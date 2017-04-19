Одесские новостиУкраинские новости 19.04.2017 18:00
news_20170419_115747_1492592267 Cropped
Нет комментариев

На КПП «Кучурган» в Одесской области пограничники двух стран договорились о совместном контроле границы

18 апреля в пункте пропуска «Кучурган» прошла встреча представителей пограничных и таможенных ведомств Украины и Республики Молдова о совместном контроле границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что по результатам встречи стороны согласовали и подписали дополнение к Технологической схеме организации совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров в пункте пропуска «Кучурган».news_20170419_115804_1492592284

Поэтапный совместный контроль начнётся уже в конце мая 2017 года.

На начальном этапе, сообщает пограничное ведомство, в течение полугода молдавские пограничники будут находиться на направлении въезда в Республику Молдова (выезда с Украины), а таможенники на направлении выезда из Молдовы (въезда в Украину).

После первого этапа «контрольные органы перейдут к осуществлению своей деятельности в полном объёме, в соответствии с ранее одобренной Технологической схемой», — сообщает Госпогранслужба.news_20170419_115812_1492592292news_20170419_115824_1492592304

Комментарии

комментарий

Теги:, ,
На КПП «Кучурган» в Одесской области пограничники двух стран договорились о совместном контроле границы 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

news_20170418_101557_1492499757 Cropped
Одесские новости 18.04.2017 16:26

Марихуана просто валяется на одесских дорогах

17 апреля пограничники Измаильского отряда нашли на дороге пакеты с марихуаной. Об этом сообщает Госпогранслужба.…

Читать дальше
news_20170414_105823_1492156703 Cropped
Одесские новости 17.04.2017 14:44

Правоохранителями проведены обыски в нескольких одесских квартирах

В Одессе правоохранительные органы провели обыски у лиц, подозреваемых в возможной причастности к совершению тяжких…

Читать дальше
Пограничники
Одесские новости 16.04.2017 12:32

Измаильские пограничники «испортили» пасхальные праздники мошеннику

Пограничники Измаильского отряда накануне пасхальных праздников задержали мужчину, находившегося в розыске. Об этом сообщила Госпогранслужба…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews