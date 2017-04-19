На КПП «Кучурган» в Одесской области пограничники двух стран договорились о совместном контроле границы

18 апреля в пункте пропуска «Кучурган» прошла встреча представителей пограничных и таможенных ведомств Украины и Республики Молдова о совместном контроле границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что по результатам встречи стороны согласовали и подписали дополнение к Технологической схеме организации совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров в пункте пропуска «Кучурган».

Поэтапный совместный контроль начнётся уже в конце мая 2017 года.

На начальном этапе, сообщает пограничное ведомство, в течение полугода молдавские пограничники будут находиться на направлении въезда в Республику Молдова (выезда с Украины), а таможенники на направлении выезда из Молдовы (въезда в Украину).

После первого этапа «контрольные органы перейдут к осуществлению своей деятельности в полном объёме, в соответствии с ранее одобренной Технологической схемой», — сообщает Госпогранслужба.

Комментарии

комментарий