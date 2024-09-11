«Одесса News» по случаю своего 10-летия получает поздравления от именитых одесситов

23 сентября 2024 года интернет-издание «Одесса News» отмечает своё 10-летие.

В редакцию приходит много поздравлений от друзей нашего издания, наших читателей. Часть из них мы публикуем.

Иван Русев, доктор биологических наук, почётный профессор, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Тузловские лиманы»:

«Вже третій рік йде повномасштабна війни рашистів проти України. Кожного дня ми чуємо і читаємо на різних інформаційних ресурсах про різні жахливі події в Україні під час жорстокої війни — про знищення природного середовища, про руйнування інфраструктурних об’єктів, про вбивства людей, про масову загибель дельфінів у Чорному морі. Серед тих, хто постійно пише про вплив війни на довкілля, особливо про вплив війни на природні екосистеми і біорізноманіття у Національному природному парку «Тузлівські лимани», можна виділити видання ОДЕССА NEWS. Кожного тижня наші колеги, друзі нашого національного парку і просто пересічні громадяни України завдяки вашому виданню можуть знайомитися не тільки з впливом війни, а і з буденним життям колективу національного парку- єдиного не окупованого на Азово-Чорноморському узбережжі України.

У важкі часи війни орди проти цивілізованої України, у часи випробування кожного з нас, кожного колективу, кожної громади, всієї української нації важливо зберегти можливість працювати і творити задля блага людей і природи. І я від імені колективу НПП «Тузлівські лимани» і особисто від себе бажаю вашому виданню багато читачів і довгих років життя, щоб нести в суспільство правдиву інформацію, добро і натхнення на Перемогу над варварами. Слава Україні!».

Иван Русев

Феликс Шиндер, музыкант, певец, проживающий сейчас в Париже и несущий за рубежом правду о реалиях военной Одессы:

«Шалом бонжур стильному и яркому как Элвис изданию Одесса News! Мои поздравления команде издания! Ваш почерк узнаётся и можно смело сказать: Вы держите фасон, а для одесского издания это самое важное, по моему мнению. Зай гезунд и фаршированную рибу вашему изданию на аманины. Если надо половину — скажите».

Феликс Шиндер (фото Игоря Коровина)

Виктория Мотричко, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира по шашкам:

«Уважаемая редакция Одесса News! Примите сердечные поздравления с 10-летием! Ваш труд и внимание к различным темам, которые вы охватываете, а также особое внимание к такому интеллектуальному виду спорта, как шашки, заслуживают особого уважения. Ваши материалы каждый раз знакомят читателей с разнообразными фактами этой увлекательной игры. Читатели ценят ваш профессионализм и интересную подачу, которая не только информирует, но и вдохновляет. Желаем вам дальнейших успехов, процветания и вдохновения в вашей работе! Пусть каждый ваш материал находит отклик в сердцах читателей! С уважением, Виктория Мотричко».

Виктория Мотричко

Мы продолжим публиковать поздравления завтра…