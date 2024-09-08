«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 99-й): Дельфіни — мовчазні жертви жорстокої війни

7 вересня проводиться Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.

Цю дату нагадали на офіційному сайті Національного природного парку Тузлівські лимани», що на Одесщині.

Дата прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в 2019 році, дотриманню якої сприяє Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), підкреслює важливість і нагальну необхідність підвищення обізнаності громадськості на всіх рівнях, сприяння діям щодо поліпшення якості повітря.

На жаль, жорстокі російські варвари вже понад 900 діб нищать українські міста, селища, вбивають людей, щодня гинуть наші діти, жінки, чоловіки, гине тваринний та рослинний світ, морські істоти, забруднюється повітря.

«Продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни», — пише на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, почесний професор, начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Протягом останніх днів море знову винесло на узбережжя, неподалік від нацпарку в Грибівці, дитинча звичайного дельфіна — білобочку, — пише одеський еколог.

За його інформацією, «викидало море дельфінів і на береги Чорного моря у Болгарії та на Азовських берегах. Внаслідок використання гідролокаторів або сонарів, які ще діють на деяких рашистських суднах біля Новоросійську та окупованого Криму, створюються потужні хвилі, які негативно впливають на здоров`я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму».

При ураженні органів навігації і слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично «сліпими». Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. «Сліпі» дельфіни знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися у просторі. В результаті, вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема, й міни, розбиваються об скелі. І головне — такі “паралізовані” дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються, — повідомляє одеський еколог.

За його словами, ослаблені від удару гідролокаторів дельфіни, «сліпі», в стресовому стані, різко втрачають імунітет і стають об’єктом автономного зараження збудниками інфекцій, віруси яких в них живуть постійно. Це, насамперед, характерний для дельфінів вірус – морбіллівірус.

«Не виключено, що від характеру хвиль від сонарів, та у результаті бомбардування і рівня децибел «шуму війни», у дельфінів при різкому спливанні на поверхню моря виникає газова емболія або декомпресійна хвороба — захворювання, що виникає, головним чином, через швидке зниження тиску навколишнього середовища, в результаті чого, розчинений в крові і тканинах організму азот починає виділятися у вигляді бульбашок у кров дельфіна; відбувається спінювання крові та руйнування стінки клітин та кровоносних судин, які блокують кровотік. При тяжкій формі газова емболія — декомпресійна хвороба — може призвести до паралічу або смерті тварини, яких викидає море», — інформує науковець.

Іван Русєв переконаний, що для відновлення чисельності популяцій дельфінів потрібно створювати великий за площею морський резерват, на чому давно наполягають науковці НПП «Тузлівські лимани» та писала Одесса News.

На головному фото Іван Русєв.

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