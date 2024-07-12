В Музее западного и восточного искусства выставка работ молодых художников Одессы

До 1 августа в Одесском музее западного и восточного искусства выставка картин, ставших дипломными работами выпускников кафедры изобразительного искусства Архитектурно-художественногог института Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Увидеть работы молодых талантливых художников можно ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Стоимость билетов – 100грн (для учащихся и пенсионеров действуют скидки).

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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