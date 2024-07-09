Прокуратура сообщила о подозрении генералу РФ, отдавшему приказ атаковать Одессу

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры идентифицировано и сообщено о подозрении командующему дальней авиацией воздушно-космических сил вооружённых сил России, уроженцу Одессы, которому инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, сопряжённое с умышленным убийством.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, российский генерал Кобылаш получил от военно-политического руководства государства-агрессора боевые распоряжения нанести ракетные удары по гражданским объектам и мирному населению Одессы.

«Командующий отдал преступный приказ подразделениям дальней авиации РФ атаковать город высокоточными ракетами. Экипаж тяжёлого бомбардировщика взлетел с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области России. Он совершил пуск трёх крылатых ракет типа Х-101 из воздушного пространства над Каспийским морем. 23 апреля 2022 года в 14.30 две российские ракеты попали в гражданские объекты на территории города – 16-этажное здание ЖК «Тирас» и территорию Новогородского кладбища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда в результате ракетной атаки погибли 8 мирных жителей, среди них 3-месячный ребёнок. Получили телесные повреждения разной степени тяжести 12 человек. Повреждён жилищный комплекс, бизнес-центр, автомобили и места захоронений на кладбище.

В рамках уголовного производства устанавливаются все причастные к трагическим событиям.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура, ГУ НП в Одесской области

Видео: ГУ НП в Одесской области

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