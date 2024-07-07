Нині в Національному природному парку «Тузлівські лимани» свято: день 7 липня Указом Президента України від 18 серпня 2009 року № 629 визначено Днем працівника природно-заповідної справи.

Як пише на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв, «я радію, що вже багато років є часткою цієї великої родини. Завдяки зусиллям фахівців, науковців та природоохоронної громадськості станом на 1 січня 2024 року в Україні збережено більше 8500 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, загальна сума площ яких становить біля 6,8% площі країни, а також морський заказник «Філофорне поле Зернова» площею 402,5 тис. га».

За його даними, зараз у складі природно-заповідного фонду України 5 біосферних заповідників, 19 природних заповідників, 56 національних природних парків, серед яких і НПП «Тузлівські лимани».

«І це все наше безцінне спільне надбання українців. Але це, нажаль, замало і нам ще потрібно створювати нові і розширювати існуючі об’єкти ПЗФ, щоб відповідати статусу цивілізованої країни», — вважає Іван Русєв.

«Зараз війна, орки вбивають людей, нищать природу і навіть в такі важкі часи потрібно думати про збереження природи, бо це основа нашого життя», — переконаний одеський еколог.

Багато працівників заповідної справи зараз на війні і захищають нашу країну. Немало вже їх загинуло на полі бою. «Але ті, що залишились на своїх постах, повинні, як ніколи, служити святій справі — заповідному ділу і захищати наше спільне надбання», — пише Іван Русєв.

Знавець природи закликає поважати і допомагати працівникам природно-заповідної справи України: «Разом з нами робить все можливе для збереження рідної природи та підтримання екологічної рівноваги планети. Переможемо рашистів — збережемо Україну, збережемо природу. Разом ми сила».

Одесса News у попередньому, 89-му, екологічному випуску розповідала про боротьбу працівників НПП «Тузлівські лимани» з браконьєрами та чиновниками, які їм потурають.

Фото: Іван Русєв, НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

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