Одесса и «Одесса News» принимают новогодние и рождественские поздравления

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News».

Геннадій Труханов, Одеський міський голова:

«Дорогі одесити! Вітаю вас із Різдвом Христовим! Під час різдвяно-новорічних свят ми всі чекаємо на здійснення наших найзаповітніших бажань. Наразі головне бажання всіх українців — Перемога! Героїзм та мужність наших захисників і захисниць, незламність та згуртованість нації — це те, що кожного дня наближає нас до неї. Здоровʼя, тепла та благополуччя кожній одеській родині! Мирного українського неба нам усім!»

Ксения Заставская, одесситка, писательница, член Рабочей Группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете, сценаристка фильмов «Щедрик» и «БожеВільні»:

«Щиро вітаю всіх з прийдешніми Різдвом Христовим і Новим роком! Бажаю, щоби Вифлеємська зірка у 2024 році привела до Перемоги України! Нехай кожна родина дочекається з війни рідних і близьких! Божої опіки нашим захисникам і захисницям! Щастя і любові всім українцям! Безмежно дякую улюбленому виданню «Oдесса News» за висвітлення подій і за увагу! Бажаю всім робітникам видання наснаги, творчого натхнення, успіху, здійснення мрій! Нехай новини будуть тільки гарними, події — цікавими, найголовніше — небо над Одесою мирним!».

Иван Русев, доктор биологических наук, профессор, одесский эколог:

«Наступає черговий рік під час війни. Тієї жорстокої війни, яку започав божевільний маньяк путін. Наша країна, наш український народ долає тяжкий, але неймовірно важкий шлях, який веде на межу Перемоги над варварами 21-го сторіччя. Ми, як ніколи, демонструємо світу, що ми, українці, сильна нація і цивілізована країна. І це завдяки нашим ЗСУ, завдяки послідовній і кропіткій роботі кожного свідомого Українця. Дякую всім вашим читачам, дякую вашій редакції, здоров’я і нашої спільної Перемоги над силами рашистської темряви. Слава Україні, Слава ЗСУ і велика подяка всім друзям нашої країни, які допомагають і поруч з нами в такий тяжкий час».

Лидия Корниенко, участница телешоу «Мастер.Шеф», волонтёр, награждена нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «За содействие войску»:

«Ми вже другий Новий рік зустрічаємо у стані війни і тяжкої боротьби за свою Незалежність. Не тільки за нашу рідну землю, але і за право на свою ідентичність, культуру, історію, спадок. Я вірю, що цей рік стане переломним і принесе нам Перемогу і такий довгоочікуваний мир в наші оселі. Я в це вірю, бо кожен день спілкуюсь із нашими захисниками, бачу їхній дух, наснагу і рішучість. В той самий час, я й інші українці, чим можемо, щодня допомагаємо їм, підтримуємо, і тим самим також наближаємо нашу Перемогу. Всім одеситам і взагалі українцям хочу побажати в наступному році сил і наснаги, повернення близьких, які нас захищають, живими і здоровими, і, звісно, Перемоги і чистого неба над головою. У кожного з нас є свої особисті мрії і очікування, але я знаю, що це єдине спільне бажання всіх нас. З Різдвом Христовим та переможним Новим роком всіх!».

Футбольный клуб «Черноморец»:

Виктория Мотричко, одесситка, чемпион мира по шашкам:

«Вітаю з Новим роком! Бажаю перемоги, миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і Ваше серце. Бажаю Вам гарного року, великих подій та радощів!».

Поздравления продолжают поступать…

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