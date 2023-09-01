Одесская полиция устанавливают причины гибели несовершеннолетнего парня

Тело 15-летнего юноши между двумя путями на Балтской дороге обнаружил сегодня, 1 сентября, около двенадцати часов машинист двигавшегося по соседнему пути локомотива.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

«Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении полиции.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в Одессе 54-летняя женщина погибла под колёсами электропоезда.

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