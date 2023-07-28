Швидке вивчення англійської: як максимально прискорити процес опанування мови

В умовах сучасності англійська мова стала буквально невід’ємною частиною повсякденності людини. Багато сайтів сьогодні обіцяють швидкі результати навчання в найкоротші терміни. Але чи дійсно можна швидко вивчити англійську та заговорити з іноземцем, не відчуваючи незручності? Якщо все це можливо, то які способи для цього використовуються?

Ці та інші питання спеціалісти English Prime School допоможуть розглянути в статті.

Як оптимізувати процес навчання англійської?

Далі представлено кілька дієвих способів, які дадуть налаштуватись на швидке вивчення англійської мови, та підвищити свій рівень до необхідного.

Скласти план навчання

Щоб скласти план навчання, насамперед потрібно позначити собі мету та крайній термін. Наприклад, досягти рівня В2 за пів року. Встановивши мету, потрібно розібратися з планом. Це завдання, які потрібно буде виконувати на шляху до мети, і кількість часу, а також днів на тиждень, які можна вільно приділити навчанню.

Підібрати ефективну методику

Визначившись із метою і стратегією дій, час визначатися зі способом. Сьогодні в інтернеті представлено дуже багато варіантів. Кожен із них унікальний, має свої особливості, плюси та мінуси. Бажано знайти той, який буде повністю комфортним, тому непогано буде випробувати кілька тих, що найбільше сподобалися, щоб знайти найкращий.

Багато читати

Читання — найпростіший спосіб навчання англійської мови. Читання працює тому, що може не тільки дозволити розширити словниковий запас (зокрема, й сленгом), а й поліпшити зорову пам’ять і допомогти розвинути навичку швидкого читання англійською мовою.

Подорожувати

Завдяки закордонним поїздкам, можна поєднати приємне з корисним — повністю зануритися в мовне середовище. Такий варіант як ніщо інше допоможе швидко вивчити розмовну англійську. Додатковий плюс — знайомство з новою культурою. Англійською розмовляють у більшості країн світу, тому географія досить велика.

Головні помилки під час вивчення англійської

Зрозумівши, як можна вивчити англійську швидко, також варто звернути увагу на те, чого краще не робити, щоб не витратити час і сили даремно:

Боятися помилок. Зазубрювати граматику. Не приділяти увагу аудіюванню. Намагатися запам’ятати велику кількість слів одразу. Вчити англійську мову тільки на курсах.

Якщо врахувати описані вище корисні поради, а також не повторювати перелічених помилок, швидке вивчення англійської буде вельми успішним.