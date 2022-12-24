Одесса и «Одесса News» принимают новогодние поздравления (обновляется)

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которой в уходящем 2022 году исполнилось 8 лет.

Ксения Заставская, одесситка, сценаристка и писательница, член Рабочей Группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете:

«Рік, що минає, став найважчим у житті кожного українця. Російська агресія змінила наше життя, зруйнувала всі плани, понівечила міста і села. Але ми з честю пройшли всі випробування і вистояли. Ми згуртувалися і стали сильнішими.

Я хочу подякувати нашим славетним Збройним Силам, які в нерівних боях протистоять ворогу; волонтерам, які роблять неймовірне, допомагаючи нашій армії; всім громадянам, хто в тилу працює на перемогу. Хочу окремо вклонитися всім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Я вітаю всіх з прийдешнім Різдвом Христовим і Новим Роком! Бажаю витримки і віри. Бажаю, щоби 2023 рік став роком Великої Перемоги України! Нехай в кожну українську родину повернеться радість і щастя!

Я вітаю рідну і нескорену Одесу! Одесити показали всьому світу свою незламність!

Дякую редакції «Odessa News» за своєчасне і професійне висвітлювання всіх подій і щиро вітаю з прийдешніми святами! Ваша робота надважлива! Наснаги вам, успіху і тільки гарних нових! І нехай зі сторінок вашого видання у 2023 році ми прочитаємо очікуване: «Ми перемогли!».

Иван Русев, доктор биологических наук наук, профессор, научный журналист:

«Дорогі читачі Одесса News! З початку віроломної навали орків на нашу мирну країну варвари нищать нашу землю. Божевільні мутанти і загарбники не вміють цінувати ані природу, ані культуру, ані вільних людей. І тому кожний світанок, кожний ранок в нашій країні віддаляє нас від мутантів і прискорює нашу перемогу над орками.

З початку війни, всі українці як бджоли об’єднались для захисту своєї красивої будівлі від рашистської навали, яка руйнувала все на своєму шляху. Варвари вбивали мирне населення, вбивали культуру, вбивали дику природу, вбивали людей моря -дельфінів. За нашими розрахунками мутанти з Росії вбили біля 50 тисяч дельфінів Чорного моря.

Але слід підкреслити і те, що українська нація, зараз, також, як ніколи, отримала шанс на великі планетарні зміни людства. Всі люди цивілізованих країн світу нарешті дізналися, що українці сміливі, порядні і послідовні люди, які виборюють свою незалежність і відстоюють свою гідність, що українці борються не тільки за себе, а захищають всю Європу. І зараз я хотів би побажати всім бути вірними нашому вибору — незалежності і Перемоги.

Велика подяка всім, хто на передовій і тим, хто в тилу наближає нашу перемогу. Велике спасибі всім нашим закордонним друзям, які послідовно і незламно допомагають нам в боротьбі з вандалами 21 сторіччя.

Я, як голос безголосої природи, постійно пишу на загал і виставляю фотки дикої природи, щоб ми, на фоні неймовірно тяжкої і варварської війни не забували, що настане мирний час і поруч з нами і в гармонії з нами обов’язково повинні жити птахи, рослини, дельфіни та інші істоти планети. Тому що ця неймовірна енергія дельфінів, риб, армії птахів, разом з рослинами, водами, світанками — всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, допомагають українцям в боротьбі з варварами.

Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів — від російської імперії зла. Борітеся — поборете, вам Бог помагає! Слава Україні, Слава українському народу! Разом до Перемоги.

Лидия Корниенко, участница телешоу «Мастер.Шеф», волонтёр, награждена нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «За содействие войску»:

«Цей рік, що минає, ледь не коштував нам, українцям, втратою своєї батьківщини, її свободи та незалежності. Він приніс багато болю, страху і страждань. Ми зіткнулись із злим, підступним, безжальним ворогом, який ненавидить все українське, хоче знищити нашу ідентичність, спотворити історію, викорчувати з коренем нашу культуру, мову і традиції. Здавалося, що це кінець тієї України, що ми знали…

Певною мірою так і сталося — багато чого вже не буде як раніше. У кожного з нас є своє особисте до і після… Але не зважаючи на все, дещо залишилося незмінним. Щось, що і формує неповторний український характер, щось, що завжди відрізняло нас від тих, хто називав себе нашими братами, тримаючи за спиною ножа. Мабуть ніхто, крім нас самих, не вірив, що ми вистоїмо, що нас не зітруть в порохи армади танків і рої ракет, та попри все було щось, що згуртувало нас і давало нам наснаги кожного дня чинити нелюдський спротив несправедливості і злу, що впало на нас.

Свобода для нас не просто слова — це наша ДНК, прагнення до свободи, нестримне бажання самим господарювати на своїй землі, будувати своє і опиратися будь-якому поневоленню — це наша історична риса. Саме завдяки цій насназі і нашому духу ми вистояли і перемагаємо!

Я вірю і хочу побажати всім Українцям, щоб новий рік приніс нам таку очікувану перемогу. Бажаю всім воїнам повернутися живими до своїх родин, всім дітям з’єднання із батьками, всім знедоленим здобути дах і прихисток, а Україні бажаю відновитися, щоб наступний рік став роком відродження нової України і початком нової світлої сторінки в її історії.

А я зі свого боку, як і десятки і сотні тисяч людей буду допомагати цій перемозі на своєму місці, буду робити те, що я люблю і вмію найкраще — годувати наших захисників, зігрівати їх відчуттям домашнього тепла і рідного смаку. Адже одеська і українська кухня — це також частка нашої ідентичності і культури. Тож усіх з Новим роком і Різдвом Христовим, перемоги, миру і щастя кожній родині!

Дополняется…

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