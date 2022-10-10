Война отняла у нас мир, но не «Голос страны»

Война отняла у нас мир, разрушила планы, изменила желания, но не сломила наш дух и стремление идти к своей мечте. «Голос страны» — телешоу, прерванное в феврале 2022 года, вернулось на наши телеэкраны.

В последнем выпуске принял участие одесский уличный музыкант Виктор Кириллов.

Вообще-то он из Каменец-Подольского, но учится и живёт в Одессе. Виктор Кириллов – одесский уличный музыкант, мечтающий, чтобы его услышали как можно больше украинцев. Он поёт для ВСУ и благодаря благотворительным концертам вместе с другими музыкантами помогает всем необходимым военным и пострадавшим от войны.

Зажигательный игрок на балалайке Виктор Кириллов после девяти лет пения на улицах всё же решился прийти спеть на «Голос страны-12». Талант энергичного молодого парня заметила член жюри Оля Полякова и нажала красную кнопку.

Как сообщала Одесса News, до начала войны в телешоу «Голос страны-12» попали 2 представителя Одесской области — Клим Куликов и Владимир Порубайло. Клима в свою команду взяла Полякова, а Владимира — Дорофеева.

Ещё один представитель Одесской области — уроженец Болграда — уличный музыкант Евгений Пельтек принимает участие в 13-м сезоне «Голос страны» в Польше.

Фото и видео: Голос страны/Facebook

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