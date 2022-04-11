Военные РФ полностью разрушили аэропорт Днепра

Российские захватчики весь воскресный день 10 апреля обстреливали территорию Днепропетровской области, разрушен аэропорт.

Было выпущено более 10 ракет, сообщил в Теlegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Днепропетровщина пережила самый тяжёлый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых — пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка», – написал он.

Как утверждает Главное управление ГСЧСУ в Днепропетровской области, «во время вражеских ракетных обстрелов города Днепр, были ранены пять спасателей. Среди них наиболее пострадала начальница Отдела связи со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧСУ в Днепропетровской области Евгения Дудка. Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу – фиксацию последствий прилёта в город смертоносного русского мира и преодоления разрушительных последствий любви старшего брата спасателями ГСЧС. Там её и догнал смертоносный осколок».

По словам главы Днепропетровской облвоенадминистрации Валентина Резниченко, была осуществлена «повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летят и летят».

«Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация — сообщу. Всё будет Украина!» — написал Валентин Резниченко.



Как сообщала Одесса News, Харьков столкнулся с новыми видами бомб – на парашютах.

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