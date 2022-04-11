В Одессе ночь была тиха

Прошедшая ночь так называемого «затяжного» комендантского часа в Одессе с 10 по 11 апреля прошла спокойно.

Об этом в Telegram cообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Ночь прошла без обстрелов. О возможных провокациях со стороны рашистов, находящихся на временно оккупированной территории Молдовы в т. н. Приднестровье: об этих намерениях и их запланированных исполнителях мы знаем всё», — написал спикер ООВА.

Как сообщала Одесса News, распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы и Одесской области был введён комендантский час с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля.

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