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Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 11 апреля

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11 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся такие поезда:

  • 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов
  •  17.14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая
  • 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль
  • 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
  • 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
  • 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас
  • 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас

Также Укрзализныця обновила график пригородных поездов на 11 апреля:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,
  • Одесса – Мартыновская – Одесса.

Как сообщала Одесса News,  для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.

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