Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 11 апреля

11 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся такие поезда:

14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов

17.14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая

18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль

18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород

21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов

22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас

22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас



Также Укрзализныця обновила график пригородных поездов на 11 апреля:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,

Одесса – Мартыновская – Одесса.

Как сообщала Одесса News, для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.

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