Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 11 апреля

11 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся такие поезда:
- 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов
- 17.14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая
- 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль
- 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
- 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
- 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас
- 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас
Также Укрзализныця обновила график пригородных поездов на 11 апреля:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,
- Одесса – Мартыновская – Одесса.
Как сообщала Одесса News, для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod