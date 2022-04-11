Российские войска предложили экипажам судов в Мариуполе эвакуацию в Россию

Российские оккупанты обстреляли гражданские суда в порту Мариуполя, а затем предложили экипажам судов эвакуацию на российскую территорию.

Об этом проинформировал в Telegram участвующий в обороне Мариуполя украинский полк «Азов».

«В течение нескольких дней враг обстреливал гражданские иностранные торговые суда и ледокол «Капитан Белоусов», находящиеся на причалах Мариупольского торгового порта. Сегодня во время переговоров украинских военных об эвакуации с экипажами кораблей, среди которых много иностранных граждан, в частности Турции, Болгарии, вклинились представители врага, убеждая не верить Украине и предлагая эвакуацию от себя», – говорится в сообщении.

Полк «Азов» считает, что оккупанты «продолжают действовать цинично».

«Куда именно будут эвакуировать членов экипажей, не сообщается. Прозвучали лишь наставления выйти к врагу с имеющимся на кораблях провиантом», – объяснили украинские военные.

Они напомнили, что россияне убили члена экипажа «Капитана Белоусова», ещё несколько человек с ледокола ранили, также ранение получили люди с судна, плавающего под флагом Доминиканской Республики.

«На обеспечение безопасности от оккупантов надеяться очень трудно. Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина», – призвал полк «Азов».

Для справки. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы «пробить коридор» из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

В порту Мариуполя остались заблокированными суда, которые находились там в момент вторжения.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трёх недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нём остаётся, по подсчётам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы «уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что в настоящее время Украина не контролирует свои южные порты, там постоянно ведутся бои.

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