Минута молчания: Вечная память погибшим за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ. ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ. ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ… ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил в интервью информационной службе «ВВС Украина» об украинских потерях в живой силе: «Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Мы несём потери, и они немалые. Гораздо меньше, чем у россиян, но немалые. И каждая будет сочтена, каждая останется в памяти».

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Офис Омбудсмена имеет информацию о более чем 15 тысячах пропавших без вести.

В Чернигове погибли около 700 человек, сообщил 8 апреля мэр города Владислав Атрошенко.

В Буче на Киевщине убиты 360 гражданских лиц.

По информации Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 10 апреля, 177 детей погибли с начала вооружённой агрессии РФ.

С начала войны погибли 27 украинских спасателей.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 10 апреля зафиксировало 1793 случая гибели гражданского населения Украины. Среди убитых — 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока не установлен. Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля в Першотравневом Визирской ОТГ отдали дань памяти нацгвардейцу Кириллу Обеременко, который погиб 29 марта при ракетном обстреле Николаевской облгосадминистрации.

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