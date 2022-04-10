Зеленский пригласил Премьер-министра Великобритании на пешую прогулку Киевом

9 апреля Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошли по центру Киева и почтили память Героев Небесной Сотни.

Соответствующие фото размещены на Официальном сайте офиса Президента Украины.

Лидеры двух стран после переговоров прошли по Банковой, в сопровождении охраны спустились на Крещатик.

Далее дошли до Майдана Независимости и Аллеи Героев Небесной Сотни, где почтили память павших.

Во время прогулки к Президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков.

Как отметили в ОП, такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, уцелевшем в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка на Киевщине. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в интернете и стало символом стойкости украинского народа.

Кстати. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве представил новый пакет финансовой и военной помощи Украине, в частности, дополнительную военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.

Как сообщала Одесса News, с начала апреля США дважды выделяли дополнительные средства на предоставление военной помощи Украине, в общей сложности на сумму 400 млн. долларов.

Фото: ОПУ

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