Одесса может быть следующим направлением вероятных атак России

В настоящее время нельзя исключать, что Киев и Одесса могут быть следующими направлениями вероятных атак России.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопросы, по каким направлениям, по его мнению, можно ожидать в ближайшие дни вероятных атак на Украину.

«Если говорить о столице и о киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак. Точно так же нельзя исключать и то, что Одесса теоретически может быть следующим этапом их атак. Но сейчас мы должны понимать, что все ключевые военные действия будут сосредоточены на Донбассе, и ключевая военная вообще история и стратегия России – это Донецкая и Луганская область», — проинформировал советник главы МВД.

По его словам, приоритетными направлениями остаются те же, что и в последние дни.

«В Луганской области – это Попасная, Рубежное, в Донецкой области – Мариуполь, который продолжает стоять и воевать. И это направление на Славянск – Краматорск», – сказал представитель МВД.

Отдельно Денисенко напомнил, что ранее россияне сменили общее руководство своими воюющими в Украине войсками. Так, войска России в Украине возглавил генерал Александр Дворников. По словам Денисенко, это делается для того, чтобы попытаться ещё больше скоординировать действия российских войск.

«В этом есть большой плюс, потому что они (россияне, – ред.) признали, что они действительно провалили полностью всю украинскую операцию. С другой стороны, посмотрим, что будет делать этот Дворников на территории Украины», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, из-за угрозы нанесения ракетного удара распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы и Одесской области введён комендантский час с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля.

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