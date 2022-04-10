На Харьков сбрасывают бомбы на парашютах

Харьков столкнулся с новыми видами бомб – последние дни российские оккупанты сбрасывают их на город на парашютах.

Об этом сообщил в видеообращении в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

«Два последних дня наряду с минами, снарядами, «Градами» Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах», – сказал Терехов.

Он попросил горожан ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

По его словам, за полтора месяца российская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

«Цель агрессора ясна – вызвать панику и сломить наш дух. Но мы не позволим это сделать», – сказал Терехов.

О таких снарядах, разрушивших по меньшей мере семь домов в частном секторе 8 апреля и пятиэтажку на Павловом Поле 9 апреля, рассказали Общественному свидетели. По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели нашли и извлекли из-под завалов пятиэтажки семерых людей.

«Как тучки. Думал, ПВО. А это ракета… Соседка видела, как ракета на пять бомб разделилась – и на парашютах… Одна туда летит – бух! Там бух, бух! Большие бомбы на маленьких парашютах», – рассказал владелец одного из повреждённых домов Олег Булгаков.

Такие фугасы могут сбрасывать ракеты систем «Смерч», подтвердили Общественному сапёры, осматривавшие место падения снарядов.

В марте применение снарядов на парашютах впервые зафиксировали в Киеве – парашюты используются для боеприпасов только двух типов – осветительных и кассетных, и если осветительные сами по себе угрозы не представляют, то кассетные очень опасны.

Харьков и Харьковскую область оккупанты обстреливают с первых дней полномасштабного вторжения. По состоянию на вечер 9 апреля в регионе погибли 454 мирных жителя, из которых 21 ребёнок.

Как сообщала Одесса News, российские войска 22 марта обстреляли Ирпень в Киевской области фосфорными боеприпасами, а 23-24 — города Луганской области.

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