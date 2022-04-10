Как в Одессе посетить аптеку во время «затяжного» комендантского часа

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы и Одесской области введён комендантский час с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля.

ООВА даны разъяснения по ограничениям и запретам, которые уже начали действовать на период продлённого комендантского часа.

В ночное время (с 21.00 9 апреля до 06.00 10 апреля и с 21.00 10 апреля до 06.00 11 апреля) запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В дневное время с 06.00 утра до 21.00 10 АПРЕЛЯ предприятия непрерывного цикла, больницы и аптеки работают в штатном режиме. Проведение запланированных захоронений и связанных с ними ритуальных мероприятий разрешается при наличии минимально необходимого количества присутствующих (близкие родственники и друзья).

Перемещение пешком, общественным и личным транспортом – ограничивается и разрешается только при наличии документов, удостоверяющих необходимость такого перемещения (билеты на поезд или автобус, направление на лечение, командировочное удостоверение, удостоверение работника предприятия непрерывного цикла).

Запрещается работа и посещение рынков, заведений общепита, кафе, ресторанов, торговых, развлекательных заведений, парков отдыха, спортивных заведений, магазинов, торговых точек и АЗС.

Движение общественного транспорта будет значительно ограничено, но по городу будут курсировать очередные маршрутные автобусы, троллейбусы и трамваи.

График движения железнодорожных поездов и автобусов междугородного сообщения не меняется, посадка и высадка пассажиров, а также допуск на вокзалы и выход из них осуществляется при наличии ранее приобретённых проездных документов (т.е. билетов) и документов, удостоверяющих личность. Необходимо прибывать на вокзалы непосредственно во время посадки на поезд или автобус. На вокзалы будут допускаться только те, кто будет ехать за приобретёнными билетами. Просьба к сопровождающим лицам оставаться дома.

Если у вас четырёхлапый друг для его выгула обязательно возьмите с собой паспорт гражданина Украины. Гулять только вблизи вашего дома, прогулки сократить максимально.

В случае, если к Вам подошли представители территориальной обороны, Национальной гвардии, Вооружённых Сил Украины или Нацполиции – покажите документы по их требованию и вежливо объясните, почему вы на улице в период комендантского часа.

Разрешается перемещение не более трёх сопровождающих людей для обеспечения мероприятий по обеспечению пищей и лечению животных.

На территории Одесской области на пастбищах и специально отведённых угодьях разрешён выпас скота, с которым должно быть не более трёх пастухов с документами, удостоверяющими личность.

Категорически запрещается пребывание за пределами личной квартиры, то есть на улице, в количестве более трёх человек и без документов, удостоверяющих личность.

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