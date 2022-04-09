В Тузловских лиманах цветёт шафран

Вот уже несколько дней, как шафран сетчатый Crocus reticulatus, стал массово выходить из-под земли.

Как сообщает на своей странице в Facebook доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев, в этом году эти дикие цветы опоздали в своём дружном выходе на территории Украинской Бессарабии, возвещая настоящую весну на участках дикой природы.

«Безумные мутанты и захватчики не умеют ценить ни природу, ни культуру, ни свободных людей. И потому, каждый рассвет, каждое утро в нашей стране, каждый весенний цветок отдаляет нас от мутантов и ускоряет нашу победу над орками», — пишет эколог.

Иван Русев отмечает, что характерным признаком этого вида шафрана является хорошо заметная сеточка волокон, покрывающая нижнюю часть клубнелуковицы. Шафран сетчатый – растение светолюбивое, морозостойкое, умеренно влаголюбивое, но растёт в засушливых местностях. Цветок занесён в Красную книгу Украины.

«Растения, животные, воды, рассветы – всё помогает украинцам, вдохновляя на победу над орками. Я — голос безголосой природы, и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу, и за мою страну — Украину до победного конца. Украина обязательно возродится!», — резюмирует одессит Русев.

Как сообщала Одесса News, в Нидерландах выведен новый сорт тюльпана — «Украина».

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