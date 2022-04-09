В Одессе по ул. Маршала Говорова введена новая схема дорожного движения

В целях упорядочения дорожного движения в Приморском районе Одессы с 8 апреля по ул.Маршала Говорова введена новая схема дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на ул. Маршала Говорова, перед ул. Черняховского, обустроено две полосы движения.

Специалистами КУ «СМЭП» Одесского городского совета выполнены работы по нанесению дорожной разметки и установлены соответствующие знаки дорожного движения.

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