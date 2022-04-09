В Одессе и области с 9 по 11 апреля вводится длительный комендантский час

Учитывая произошедшие 8 апреля в Краматорске Донецкой области события, где в результате ракетного обстрела железнодорожного вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе 10 апреля 2022 года есть угроза нанесения ракетного удара.

Поэтому распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы и Одесской области введён комендантский час с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

«Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введённым ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы в первую очередь для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми», — пояснил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

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