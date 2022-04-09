Утром по Черноморску нанесён ракетный удар

Сегодня, 9 апреля, утром российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Черноморск в Одесской области.

Об этом сообщил городской голова Василий Гуляев.

Он призвал жителей города не поддаваться панике, не подходить к окнам и, по возможности, спуститься в бомбоубежище.

По словам Гуляева, ситуация в Черноморске контролируемая.

«Да, есть взрыв, но после того, когда мы разберёмся, я вам дам полную информацию. Ничего страшного на данный момент не произошло. Через короткое время я всё вам расскажу», — заявил городской голова.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля ночью с территории Крымского полуострова враг нанёс ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.

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