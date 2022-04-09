Укрзализныця обновила график пригородных поездов из Одессы на 9-11 апреля

Из-за введения в Одессе и области комендантского часа возможны изменения в графике движения пассажирских поездов.

Об этом предупреждает Укрзализныця.

«Из-за введения в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов. Так, в период действия комендантского часа вход в железнодорожные вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа. Выход с вокзалов может быть ограничен полицией из соображений безопасности.», — говорится в сообщении.

Укрзализныця просит учитывать это при планировании поездок и следить за возможными изменениями в расписании.

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