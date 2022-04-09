Судно «Сапфир» вновь под контролем Украины

Захваченное российскими оккупантами гражданское спасательное судно «Сапфир» снова пребывает под контролем Украины.

Об этом 8 апреля сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Захваченное россиянами спасательное судно «Cапфир» вернулось под контроль Украины. Сегодня его доставили в румынский порт Сулина. […] Украина всегда возвращает своих и своё. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов», – написал он.

Глава ОП рассказал, что над вопросом возвращения судна работали президент Украины Владимир Зеленский и его офис, а также Министерство инфраструктуры Украины и Международная морская организация (IMO).

«Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена ещё 25 марта в рамках первого обмена пленными», – объяснил Ермак.

Министерство инфраструктуры Украины уточнило, что с места передачи «Сапфира» его транспортировал буксир «Авант» под флагом Украины.

«С начала активной фазы войны агрессор захватил три украинских судна: «Сапфир», «Афину» и «Принцессу Николь». Захват военными кораблями страны-оккупанта гражданских судов является прямым нарушением норм международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства», – заявили в Мининфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, о захвате «Сапфира» россиянами стало известно 9 марта. Захват произошёл, когда судно находилось в районе острова Змеиный. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, «Сапфир» отправили в оккупированный Крым.

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