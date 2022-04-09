Как выгулять 4-хлапых в длительный комендантский час

В Одессе комендантский час 9 апреля вводится с 21 часа и будет длиться до 6 утра 11 апреля.

Как быть с четырёхлапыми в такой длительный карантин.

Разъяснения даны на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Необходимо:

Обязательно взять с собой паспорт гражданина Украины или id-карту

Следует гулять вблизи вашего дома, не удаляясь

Время прогулки сократить максимально

Вежливо объясните представителям территориальной обороны, Национальной гвардии, Вооружённых Сил Украины или Нацполиции, что вы гуляете с собакой у подъезда.

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