Как выгулять 4-хлапых в длительный комендантский час

В Одессе комендантский час 9 апреля вводится с 21 часа и будет длиться до 6 утра 11 апреля.
Как быть с четырёхлапыми в такой длительный карантин.
Разъяснения даны на официальном сайте «Одесса» городского совета.
Необходимо:
- Обязательно взять с собой паспорт гражданина Украины или id-карту
- Следует гулять вблизи вашего дома, не удаляясь
- Время прогулки сократить максимально
- Вежливо объясните представителям территориальной обороны, Национальной гвардии, Вооружённых Сил Украины или Нацполиции, что вы гуляете с собакой у подъезда.
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