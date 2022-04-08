Зеленский: Украина не контролирует свои южные порты

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что в настоящее время Украина не контролирует свои южные порты, там постоянно ведутся бои.

Об этом он сказал в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, сообщает Укринформ.

«К сожалению, нет (Украина не контролирует южные порты, — ред.). К сожалению, порты сегодня (не контролируются, — ред.) в тех городах, которые оккупированы, например, в Бердянске. Бердянск оккупирован, коридор южного региона нашего государства оккупирован. Мариуполь блокирован, и там никто не может пользоваться этим портом. Это невозможно сегодня, там постоянно идут бои. Также полностью оккупирован, заблокирован Мелитополь. Всё это один регион — южный край нашего государства», — сказал Зеленский.

В то же время Президент напомнил, что Россия и до войны всегда блокировала черноморско-азовское побережье нашего государства.

«И тогда вопрос был не о военных, и не о совместных учениях Украины и НАТО. Они блокировали торговые пути, чтобы показать, кто всё решает в этом регионе. Они блокировали наши воды. И это понятно для чего делалось — чтобы остановить нашу торговлю. Ведь Украина — большой агроэкспортёр в мире, и у России было желание высушить нашу экономику. Это было постоянно, даже до полномасштабной войны», — отметил он.

Зеленский также заметил, что скопление российских войск и российской техники ведётся не только в южном регионе, но и на востоке страны. На сегодняшний день, по его словам, в частности, блокируется с обеих сторон Харьков, хотя сам город Украина контролирует. «Но бои идут там постоянно – по всей области», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля в результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.

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