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В Одесской области запрещена деятельность пунктов по приёму металлолома

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Согласно приказу начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, останавливается производственная деятельность приёмных пунктов, специализированных металлургических перерабатывающих предприятий, специализированных предприятий, деятельность физических лиц по сбору, приёму и/или переработке металлолома, покупке и/или реализации металлолома.

Приказ действует до отмены/прекращения военного положения или выдачи отдельного приказа в зависимости от событий.

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