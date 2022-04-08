Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 8 апреля

Укрзализныця обновила график пригородных поездов на 8 апреля.

Так, 8 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,

Балта – Помошная,

Одесса – Мартыновская – Одесса.

Как сообщала Одесса News, для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.

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