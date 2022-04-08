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Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 8 апреля

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Укрзализныця обновила график пригородных поездов на 8 апреля.

Так, 8 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,
  • Балта – Помошная,
  • Одесса – Мартыновская – Одесса.

Как сообщала Одесса News,  для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.

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