Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 8 апреля

Укрзализныця обновила график пригородных поездов на 8 апреля.
Так, 8 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,
- Балта – Помошная,
- Одесса – Мартыновская – Одесса.
Как сообщала Одесса News, для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.
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