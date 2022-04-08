Российские корабли, находящиеся на ремонте в Измаиле, будут принудительно изъяты

Российские корабли, которые на сегодняшний день находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области, вскоре будут принудительно изъяты в пользу Украины.

Об этом в видеообращении в Теlegram сообщил начальник Одесской областной военной организации Максим Марченко, передаёт Одесса News.

«По кораблям под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил. В ближайшее время Кабинетом Министров будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины», — сказал руководитель ООВА.

Также Марченко сообщил, что в области ведётся работа по запрету и отключению от эфира российских каналов, транслируемых через спутник на юге Украины.

«Мы не допустим вражеской пропаганды и работы вражеской разведки в Одесской области», — подчеркнул Марченко.

Он также напомнил, что приближается День освобождения Одессы от фашистских захватчиков и призвал одесситов не собираться массово возле памятных мест в честь освободителей города.

Как сообщала Одесса News, вечером 7 апреля в результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

