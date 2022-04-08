Пресс-секретарь Путина: Да, у нас значительные потери войск

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью Sky News, в котором признал, что российская армия понесла значительные потери в личном составе за время полномасштабного вторжения в Украину.

Ведущий спросил: «Вы потеряли тысячи военных, шесть генералов, сотни танков – это унижение?»

Песков ответил, что это «неправильное понимание событий».

Ведущий снова уточнил: «Вы потеряли тысячи военнослужащих? Сколько войск вы потеряли?»

«Да. У нас значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас», – ответил он. Конкретную цифру Песков не назвал.

Также в в интервью Песков заявил, что надеется на завершение войны в ближайшее время «путём переговоров», сказав, что российские войска «никогда» не обстреливали гражданские объекты в Украине, утверждал, что зверства армии РФ в Буче Киевской области – «инсинуация», хотя ведущий показал ему спутниковые снимки, опровергающие его слова. Реагируя на слова ведущего о спутниковых снимках Бучи, он заявил, что компания Maxar сотрудничает с Пентагоном, и продолжил отрицать причастность РФ к гибели мирного населения.

«Вы понимаете, насколько отвратительно это звучит?» – спросил его после этого ведущий Марк Остин. Журналист несколько минут вёл спор с Песковым о военных преступлениях России.

Остин также спросил, как Пескову «спится по ночам» после увиденных сцен жестокости. Тот в ответ сказал, что гибель мирного населения – трагедия, но российская армия «делает всё возможное, чтобы завершить эту операцию».

«Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или мы завершим её путём переговоров между российской и украинской делегациями», – добавил он.

Ведущий уточнил, возможно ли завершение войны в результате переговоров после случившегося.

«Возможно. Это будет сильно зависеть от последовательности украинской позиции и от того, насколько они будут готовы пойти на наши условия», – ответил спикер Кремля.

Также Песков заявил, что Россия не поддерживает и не признаёт Международный уголовный суд.

«И мы – не единственная страна в мире, которая так поступает», – сказал спикер главы Кремля, отметив, что Москва заинтересована «в действительно независимом и объективном расследовании всех преступлений», но хочет «понять, каков может быть формат такого расследования», так как имеет «горький опыт» в международных расследованиях. Он упомянул трагедию корейского Boeing, который был сбит в небе над Сахалином советской ПВО в 1983 году, и сказал: «Мы не были допущены к их расследованию. Поэтому мы не можем считать его объективным».

Журналист спросил, обеспокоен ли Владимир Путин тем, что может оказаться в уголовном суде за военные преступления и понимает ли он такую возможность.

«Нет, не обеспокоен. Мы не видим никакой возможности для этого», – ответил Песков.

Кроме того, Песков озвучил новую версию причины вторжения в Украину, заявив, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы «предотвратить» третью мировую войну.

Песков утверждает, что Украина в случае вступления в НАТО могла попытаться военным способом вернуть оккупированный РФ Крым, а НАТО тогда должен был бы применить ст. 5 своего устава о коллективной обороне.

«Могла бы быть третья мировая война. То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны», – рассуждал спикер главы Кремля. Ведущий возразил, что такого бы никогда не произошло.

Как сообщала Одесса News, на утро 6 апреля потери российской армии составили порядка 18600 человек.

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