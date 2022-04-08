После ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибло 39 человек

8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили две российские ракеты. Число погибших в результате ракетного удара агрессора составляет 39 человек, также известно о 87 раненых.

С этого вокзала ежедневно проводится эвакуация мирного населения. Поезда отправляются в разные города на западе и в центре Украины, сообщил в Telegram руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«По состоянию на 13:00, известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Среди раненых – значительное количество тяжёлых», — написал глава области.

Он заявил, что вокзал был обстрелян ракетой «Точка-У».

«Россияне намеренно пытаются сорвать эвакуацию мирного населения, чтобы прикрываться гражданскими. Для них жизнь людей – только разменная монета и инструмент для достижения своей циничной цели. Не дождутся! Эвакуация продолжится. Все, кто захочет покинуть границы области, смогут это сделать», – заявил Кириленко и посоветовал следить за официальными сообщениями.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля с территории Крымского полуострова враг нанёс удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

