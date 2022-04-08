Пентагон раскрыл данные о военной помощи Украине

С начала апреля США дважды выделяли дополнительные средства на предоставление военной помощи Украине, в общей сложности эта сумма составляет 400 млн. долларов.

Об этом сообщил 7 апреля сайт Пентагона, пишет издание Гордон.

Помощь в обороноспособности, которую администрация президента США Джо Байдена оказывает Украине, обеспечивает «критический успех на поле боя против российских сил вторжения», говорится в информационном бюллетене.

Согласно сообщению Пентагона, помощь США в области безопасности, предоставляемая Украине, включает:

более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;



более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;



более 7 тыс. других противотанковых систем;



сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade (так называемые дроны-камикадзе);



более 7 тыс. единиц стрелкового оружия;



более 50 млн патронов;



45 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов;



ракетные системы с лазерным наведением;



беспилотные авиационные системы «Пума».



радиолокационные системы, бронеавтомобили, приборы ночного видения, тепловизоры и оптика, защищённые системы связи, коммерческие услуги по спутниковой съёмке, защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов, медикаменты, включая аптечки первой помощи.

В релизе не сообщается, что из этого списка и в каком количестве уже отправлено в Украину.

Как сообщала Одесса News, Сенат США в апреле единогласно принял закон, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза, в последний раз задействованную во время Второй мировой войны, для ускорения отправки военной техники и других поставок в Украину на фоне российского вторжения.

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