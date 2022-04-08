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Пентагон раскрыл данные о военной помощи Украине

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С начала апреля США дважды выделяли дополнительные средства на предоставление военной помощи Украине, в общей сложности эта сумма составляет 400 млн. долларов.

Об этом сообщил 7 апреля сайт Пентагона, пишет издание Гордон.

Помощь в обороноспособности, которую администрация президента США Джо Байдена оказывает Украине, обеспечивает «критический успех на поле боя против российских сил вторжения», говорится в информационном бюллетене. 

Согласно сообщению Пентагона, помощь США в области безопасности, предоставляемая Украине, включает: 

  • более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
  • более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;
  • более 7 тыс.  других противотанковых систем;
  • сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade (так называемые дроны-камикадзе);
  • более 7 тыс. единиц стрелкового оружия;
  • более 50 млн патронов;
  • 45 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • беспилотные авиационные системы «Пума». 
  • радиолокационные системы, бронеавтомобили, приборы ночного видения, тепловизоры и оптика, защищённые системы связи, коммерческие услуги по спутниковой съёмке, защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов, медикаменты, включая аптечки первой помощи.

В релизе не сообщается, что из этого списка и в каком количестве уже отправлено в Украину.

Как сообщала Одесса News, Сенат США в апреле единогласно принял закон, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза, в последний раз задействованную во время Второй мировой войны, для ускорения отправки военной техники и других поставок в Украину на фоне российского вторжения.

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