Оперативное командование «Юг»: ракеты ночью в Одесскую область прилетели с Крыма

Оперативное командование «Юг» проинформировало об обстановке в Одесской области после ночного ракетного обстрела.

Информация опубликована на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«Ночью с территории Крымского полуострова враг нанёс ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, есть, к сожалению, пострадавшие, их количество уточняется. На фоне ракетных ударов обычная практика врага – активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности, в приграничных региона, целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.

Так, в Николаевском и Херсонском направлениях наши войска существенно подвинули врага накануне. Но обстановка напряжена: противник интенсивно обстреливает отвоёванные у него территории. Целями захватчиков остаются объекты гражданской инфраструктуры.

«Над Херсонщиной военнослужащими наших подразделений уничтожены ещё два беспилотных летательных аппарата «Орлан-10″. За предыдущие сутки потери противника на южном направлении составили: личного состава – 15 человек; вражеской техники – 7 ед.», — информирует оперативное командование «Юг».

Как сообщала Одесса News, 7 апреля в результате ракетного удара поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.

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