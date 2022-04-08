Одесский бизнесмен пожертвовал своим киевским домом ради уничтожения врага

Одесский бизнесмен, совладелец портовой компании ТИС Андрей Ставницер 8 апреля рассказал, что сообщил Вооружённым силам Украины координаты своего дома в Киеве, когда увидел, что территорию участка заняли российские оккупационные войска.

Подробности бизнеcмен описал на своей странице в Facebook.

«Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и «Грады». Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдёт до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней», – написал он.

Других деталей Ставницер не привёл. Сын бизнесмена Давид перепостил его публикацию и отметил: «Вот и нашу семью «освободили». Только больше ненависти и злости к нашему «говно-соседу». Слава нашей Украине!»

Где именно находится дом, не уточняется.

Комментарии к посту Ставницера написали многие известные украинцы, в частности, посол Украины в США Оксана Маркарова – она выразила восхищение поступком бизнесмена.

Кстати. Ставницеру 39 лет. В 2021 году, согласно рейтингу Forbes, он занял 42-е место среди самых богатых украинцев. После начала полномасштабного вторжения Ставницер занимается поиском и доставкой гуманитарной помощи в Украину (речь о центре HelpUkraine, работу которого обеспечивает ряд крупных украинских компаний и бизнесменов), фонд его отца Алексея Ставницера закупает каски и бронежилеты для сил территориальной обороны.

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