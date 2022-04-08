Одесса из Швейцарии получила масло, сахар, муку и другое продовольствие

По просьбе мэрии, в Одессу прибыл гуманитарный конвой из Швейцарии: масло, сахар, мука, крупы и порошковое молоко.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что практически ежедневно в Одессу прибывает гуманитарный груз из разных стран мира.

«Это позволяет пополнять наши склады с запасами продуктов долгого хранения», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в апреле одесситы передали очередную гуманитарную помощь в Николаев.

Видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

