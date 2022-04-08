Ночью ракетным ударом с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области

В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.

Такую информацию распространила в Telegram-канале «Одесса.Официально», ссылаясь на Оперативное командование «Юг».

Подробности уточняются.

В информации напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации.

«Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу!», — резюмируется в информации.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский призвал Грецию усиливать давление на Россию, чтобы Москва начала искать мир, чтобы Одессу не постигла участь Мариуполя.

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