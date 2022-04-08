Минута молчания: В Одесской области простились с павшими защитниками Украины

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Павших военнослужащих похоронили 7 апреля в Подольске и селе Першотравневое Одесской области.

В Подольске прощались с бойцом 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Владиславом Струтинским.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать неописуемую боль родных, близких, побратимов. Больше всего, что мы можем сделать для светлой памяти всех погибших – не изменить их подвигу. Жить и работать для нашей великой матери Украины. За мирное небо и свободу Владислав Струтинский отдал самое ценное – свою жизнь. Поэтому не забудем его героизма. В эти скорбные дни вся Подольская громада глубоко скорбит и сочувствует семье», — отмечается в сообщении Подольского горсовета.

В Першотравневом Визирской ОТГ отдали дань памяти нацгвардейцу Кириллу Обеременко, который погиб 29 марта при ракетном обстреле Николаевской облгосадминистрации.

Жители этих населённых пунктов прощались с павшими, склонив колено.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил в интервью информационной службе «ВВС Украина» об украинских потерях в живой силе: «Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Мы несём потери, и они немалые. Гораздо меньше, чем у россиян, но немалые. И каждая будет сочтена, каждая останется в памяти».

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

По информации Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 8 апреля 169 детей погибли с начала вооружённой агрессии РФ.

С начала войны погибли 27 украинских спасателей.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 6 апреля подтверждает 1563 случая гибели гражданского населения Украины, в том числе 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребёнка и 817 взрослых, пол которых пока неизвестен. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения.

Как сообщала Одесса News, 29 марта в Доме офицеров одесситы и военные склонили голову перед погибшими земляками, которые пали в Николаеве, защищая Украину от вторжения российских оккупантов, — Сергеем Резниченко, снайпером, Владленом Запорожаном, командиром гранатомётного расчёта, Александром Криворучко, старшим солдатом, Иваном Липским, сержантом, Николаем Новиковым, старшим матросом.

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