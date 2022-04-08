Измаильские пограничники задержали гражданку со скрипкой 1812 года

В Одесской области, в паромном пункте пропуска «Орловка», пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками обнаружили музыкальный инструмент начала XIX века.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, везла инструмент гражданка Украины, которая ехала за рулём BMW.

«В салоне автомобиля она перевозила две скрипки, одна из них, вероятно, имеет культурную и историческую ценность. Предварительно установлено, что музыкальный инструмент изготовлен в Австрии в 1812 году», — говорится в сообщении.

Как пояснила 26-летняя водительница, скрипки её попросил передать в Болгарию знакомый.

Музыкальный инструмент, имеющий признаки старины, изъят для экспертизы и дальнейшего правового решения.

Как сообщала Одесса News, в феврале в Черноморском порту пограничники пресекли попытку перемещения через государственную границу предметов, имеющих культурную ценность.

Фото: Госпогранслужба

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