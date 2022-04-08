Американская группа Metallica объявила сбор средств для оказания помощи Украине

Благотворительный фонд «Всё в моих руках», основанный участниками американской группы Metallica, объявил сбор средств для оказания помощи Украине после нападения РФ.

Об этом сообщает издание Гордон со ссылкой на страницу Фонда в Instagram.

«Мы начинаем месяц благотворительности! Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы до конца мая собрать $1 млн для инициативы WCKitchen», – говорится в публикации.

Объясняя, почему они выбрали для финансирования именно этот благотворительный проект, артисты сообщили, что «еда – это универсальное право человека».

Участники коллектива от себя уже перечислили $500 тыс.

Кстати. WCKitchen (World Central Kitchen) – благотворительный проект, который занимается питанием людей, пострадавших от стихийных бедствий, а после нападения РФ на Украину помогает украинцам, которые стали беженцами или переселенцами.

Как сообщала Одесса News, голливудская звезда Киану Ривз приобщился к всемирно известным знаменитостям, которые поддержали Украину.

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