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44-й день войны: потери противника составили около 19 тысяч человек

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Идёт сорок четвёртый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 19 000 человек
  • танков ‒ 700 ед.
  • боевых бронированных машин‒ 1891 ед.
  • артиллерийских систем – 333 ед.
  • РСЗО — 108 ед.
  • средства ПВО — 55 ед.
  • самолётов – 150 ед.
  • вертолётов – 135 ед.
  • автомобильной техники — 1361 ед.
  • корабли/катера — 7 ед.
  • цистерн с ГСМ — 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
  • специальная техника — ​​25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий, — сообщает Генштаб.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки, по данным оперативного командования «Юг», потери противника на южном направлении составили: личного состава – 15 человек; вражеской техники – 7 единиц.

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