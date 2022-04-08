44-й день войны: потери противника составили около 19 тысяч человек

Идёт сорок четвёртый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.
По оперативным данным Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:
- личного состава — около 19 000 человек
- танков ‒ 700 ед.
- боевых бронированных машин‒ 1891 ед.
- артиллерийских систем – 333 ед.
- РСЗО — 108 ед.
- средства ПВО — 55 ед.
- самолётов – 150 ед.
- вертолётов – 135 ед.
- автомобильной техники — 1361 ед.
- корабли/катера — 7 ед.
- цистерн с ГСМ — 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
- специальная техника — 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий, — сообщает Генштаб.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки, по данным оперативного командования «Юг», потери противника на южном направлении составили: личного состава – 15 человек; вражеской техники – 7 единиц.
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