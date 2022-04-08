44-й день войны: потери противника составили около 19 тысяч человек

Идёт сорок четвёртый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

личного состава — около 19 000 человек

танков ‒ 700 ед.

боевых бронированных машин‒ 1891 ед.

артиллерийских систем – 333 ед.

РСЗО — 108 ед.

средства ПВО — 55 ед.

самолётов – 150 ед.

вертолётов – 135 ед.

автомобильной техники — 1361 ед.

корабли/катера — 7 ед.

цистерн с ГСМ — 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,

специальная техника — ​​25,

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчёт усложняется высокой интенсивностью боевых действий, — сообщает Генштаб.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки, по данным оперативного командования «Юг», потери противника на южном направлении составили: личного состава – 15 человек; вражеской техники – 7 единиц.

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