Зеленский: Сегодня в Одессе нет выстрелов. Но почему? 

7 апреля Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Греции.

В своей речи, полный текст которой опубликован на официальном сайте Офиса президента, Владимир Зеленский призвал Грецию усиливать давление на Россию, чтобы Москва начала искать мир, чтобы Одессу не постигла участь Мариуполя.

«Уже больше месяца каждое моё утро начинается с Мариуполя. С того, что происходит в этом украинском городе, который российские войска просто уничтожают. Такого не было в истории Европы в течение всех лет после Второй мировой войны, чтобы какой-нибудь город разрушали в пепел, уничтожали полностью. Чтобы его блокировали и убивали его жителей голодом, жаждой.

Это был полумиллионный город! В нём до сих пор остаются около ста тысяч человек. Но нет практически ни одного целого здания, абсолютное большинство построек в городе полностью разрушено.

Российские военные уничтожали всё. Они подрывали больницы, роддома, жилые дома. Они взорвали даже городской театр, в котором мирные жители прятались от бомб и рядом с которым были надписи, которые все видели, – надписи «Дети». Надписи, которые видели российские пилоты и которые не остановили их от авиаудара.

Мариуполь практически уничтожен. Уверен, каждый из вас уже видел, как выглядит город сейчас. После того как к нему подошла Российская Федерация. Просто развалины. Вот что Россия сделала с нашим мирным Мариуполем. Но и с вашим мирным Мариуполем. Этот город всегда был домом для большой греческой общины. Украинская греческая община – одна из самых больших в мире. Веками наши народы жили рядом, воспитывали детей, строили будущее.

Связь Украины и Греции настолько древняя, что сейчас уже невозможно найти её начало. Греческие полисы на нашем побережье Чёрного моря, культурный обмен и торговля, сожительство общин – всё это тысячи лет истории. Греческий Херсонес был запечатлён даже на нашей национальной валюте – на гривне.

Именно с Грецией связано развитие христианства – и не только в нашем государстве, но и вообще в нашем регионе. Украина – одна из самых больших стран православия, и свет Крещения был принесен греками. Если бы кто-то попытался вырвать из украинской истории и культуры греческие корни, то мы бы потеряли, потеряли фундаментальную часть себя.

Так же и для вас – базовые вещи вашей истории, вашего национального самовосприятия, связаны с украинской землей. «Свобода или смерть!» – эти слова отражают сейчас не только нашу борьбу против попытки России покорить Украину. Это часть вашей идентичности, которая тесно связана с нашей Одессой. Ещё одного южного города Украины, который Россия может попытаться уничтожить так же, как Мариуполь.

Когда ваш министр иностранных дел был на прошлой неделе в Одессе, город переживал последствия российских обстрелов, очередной ракетной атаки. Сегодня в Одессе нет выстрелов. Но почему? Только потому, что Вооружённые Силы Украины сдерживают российские атаки и отбрасывают варварские российские войска от их давно согласованного российским руководством направления наступления на Одессу.

Российские войска принесли сейчас смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием. Более того, Россия приступила к новой депортации людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч людей вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины. Это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск.

Это принудительное переселение людей Россией – далеко не первое и для греков, и для украинцев. Но российское государство осуществляет его сейчас так, будто депортация не последняя. Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за всё, что она делает.

И мы должны остановить это! Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от такого же уничтожения, которое испытал Мариуполь. Мы должны найти всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто ещё жив и кто может быть спасён!

Дамы и господа!

Греческий народ!

«Филики Этерия», созданная в нашей Одессе, сыграла такую роль в истории вашего государства, которую невозможно переоценить. И я призываю вас сейчас открыто создать такой новый союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков юга нашего государства, который сможет помочь Мариуполю.

Город нуждается в гуманитарной помощи! Город нуждается в спасении оттуда людей – уцелевших и раненых. Россия блокирует Мариуполь с начала марта, блокирует на земле и на море. Не пропускает туда даже элементарные гуманитарные грузы. Я уверен, что сила Греции может помочь в реализации этой миссии. Счёт идет на дни.

И сейчас я прошу вас послушать не только меня по поводу судьбы этого города. Прошу послушать двух защитников Мариуполя, которые сейчас там, именно там, и вместе со своими товарищами по службе пытаются остановить российское наступление. Послушать двух украинцев, но и двух греков.

Один из них вынужден появиться в маске, не показывать своё лицо. Потому что его родные, его родители находятся в одном из оккупированных россиянами городков. Надеюсь, вы поймёте.

Я благодарен Греции за уже оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Я благодарен за поддержку всеобщей санкционной политики демократического мира. Но война продолжается. Уничтожение Мариуполя продолжается. Вы слышали этих героев. Депортация людей с тех территорий, на которые пришли российские войска, продолжается.

Призываю вас использовать влияние вашего государства и ваши возможности как члена Европейского Союза для организации спасения Мариуполя. Я призываю вас сделать больше, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины. Ведь эта война, которую Россия начала против нас, действительно уничтожает всё, что украинцы и греки создали вместе за долгое время. Что останется после российской артиллерии и российских авиабомб? Я вам скажу: они уничтожат всю нашу общую историю, наше общее наследие.

И мы не сможем довольствоваться тем, что скажем в будущем о Мариуполе: «Это новые Фермопилы». Когда герои погибли, останавливая многочисленную вражескую армию. Сейчас мы можем спасти наших героев.

Также мы можем отбросить вражескую российскую армию с украинской земли. Мы можем раз и навсегда научить и Россию, и любых других потенциальных агрессоров, что тот, кто выбирает войну, всегда проигрывает. Тот, кто пытается лишить независимости и разрушить территориальную целостность государств, всегда проигрывает. Тот, кто шантажирует Европу экономическим или энергетическим кризисом, всегда проигрывает.

Будем честными, действия России изначально были направлены не только на Украину, но и на Европу в целом. Это Россия делает всё, чтобы европейцы остались без доступной энергии. И чтобы энергетическая нищета стала новой реальностью на континенте. Это Россия делает всё, чтобы спровоцировать вспышку инфляции для многих народов. Россия в прошлом году искусственно создала дефицит на европейском газовом рынке. И сейчас делает вс1, чтобы искусственно создать дефицит на мировом продовольственном рынке.

Это вопрос чести для европейцев – ответить на такую политику Российской Федерации. Пока российские войска блокируют мирные города и депортируют людей, ни один российский банк не имеет права зарабатывать деньги на связях с мировой финансовой системой. Они все должны быть заблокированы! Все, а не только часть.

Пока идёт эта бессмысленная и жестокая война, ни одно российское судно не имеет права заходить в порты демократического мира. Зачем им помогать? Чтобы они заработали ещё больше денег на ракеты и бомбы для уничтожения не только Мариуполя, но и Одессы и других наших украинских городов?

Прежде всего – никакой поддержки российским танкерам, этим нефтевозам, которые обеспечивают России постоянный поток денег на убийства.

Украина нуждается в оружии для того, чтобы заставить российские войска покинуть наше государство. В частности в системах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах к ним, бронетехнике и других вещах, о которых все на Западе прекрасно знают. Чем скорее Украина получит эту помощь, тем больше жизней мы сможем спасти в Украине.

И ещё одно. Историческое. Наши народы не только всегда были, но и будут тесно связаны. Я верю, что мы сможем принести мир на нашу землю. Сможем привлечь к ответственности всех виновных в этих военных преступлениях против украинцев, против греков и всех других людей, которые стали жертвами российских военных.

Мы сможем восстановить Мариуполь и все остальные украинские общины, где так же мирно и с уважением друг к другу будут жить украинцы и греки. Как это было раньше.

Но я также верю, что уже скоро Украина и Греция будут жить на равных в нашем общем европейском доме – в Евросоюзе. Я верю в это! Я это знаю!

Мы победим всех! Но только вместе!»

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский в одном из последних своих видеообращений сказал, что мэры Харькова и Одессы были сильным менеджерами и до войны, но сейчас поразили своей проукраинской позицией.

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