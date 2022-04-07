В Одессе задержана блогерша, работавшая на врага

Сотрудники СБУ в Одессе задержали женщину, которая фиксировала работу подразделений украинской противовоздушной обороны, отправляла видеозаписи российским телеграм-каналам и призывала к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает в Теlеgram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«В Одессе СБУ задержала очередную недоблогершу, которая фиксировала работу украинских ПВО. Она передавала видео российским телеграм-каналам, которые всё публиковали», — отметил Братчук.

По его словам, исследовав найденные информационные носители задержанной, сотрудники СБУ обнаружили немало доказательств подрывной деятельности и призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Задержанной инкриминировали совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершённое по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, российские военные направляют беспилотники в район Одессы для осуществления воздушной разведки с целью определения целей для ракетных ударов, но подразделения украинских ПВО блокируют действия врага.

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