В Одессе грабитель пошёл «на дело», переодевшись в военную форму

Правоохранители предупредили разбойное нападение на одессита.

Подробности готовившегося нападения сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители задержали жителя Николаевской области непосредственно во время совершения разбойного нападения.

«В правоохранительные органы поступила информация о том, что ранее судимый за умышленное убийство мужчина с целью завладения средствами планирует совершение разбойного нападения на своего работодателя. Нападающий тщательного готовился к преступлению, вооружившись огнестрельным оружием и другими предметами, в частности, скотчем, маской и перчатками. Кроме того, злоумышленник подыскал военную форму для беспрепятственного проникновения в квартиру под предлогом проверки помещения на наличие укрывательства вражеских ДРГ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Утром 5 апреля подозреваемый прибыл в дом своей жертвы, взломал входную дверь и попал в домовладение.

Однако осуществить задуманное помешали правоохранители, задержавшие грабителя на месте преступления.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в апреле сотрудники СБУ в Одессе задержали женщину, которая фиксировала работу подразделений украинской противовоздушной обороны, отправляла видеозаписи российским телеграм-каналам и призывала к нарушению территориальной целостности Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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