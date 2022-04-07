Укрзализныця обновила график поездов из Одессы на 7 апреля

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 7 апреля.
Об этом сообщают Украинские железные дороги.
Так, согласно графика, дополнительный рейс 238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.
График основных рейсов в этот день будет таков:
- 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*
- 17.14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*
- 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль*
- 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород*
- 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов*
- 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*
- 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас*
* билеты в продаже
7 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,
- Балта – Помошная,
- Одесса – Веселиново – Одесса.
Укрзализныця с 6 апреля продолжает маршрут пригородного поезда Одесса-Главная – Колосовка – Одесса-Главная до ст. Веселиново. Поезда будут курсировать следующим графиком:
Поезд №6404 сообщением Одесса-Главная – Веселиново, время отправления из Одессы в 08:21, прибытие на ст. Веселиново в 12:15.
Поезд № 6405 сообщением Веселиново – Одесса-Главная, время отправления со ст. Веселиново в 13.10 часов, прибытие на ст.Одесса-Главная в 16:58.
Поезд №6414 сообщением Одесса-Главная – Веселиново, время отправления из Одессы в 14:43, прибытие на ст. Веселиново в 18:43.
Поезд № 6413 сообщением Веселиново – Одесса-Главная, время отправления со ст. Веселиново в 08:00, прибытие на ст.Одесса-Главная в 12:27.
Как сообщала Одесса News, для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны.
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