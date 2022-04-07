Сенат США принял закон о ленд-лизе для Украины

Сенат США единогласно принял закон, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза, в последний раз задействованную во время Второй мировой войны, для ускорения отправки военной техники и других поставок в Украину на фоне российского вторжения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.

Документ, известный как закон о ленд-лизе относительно защиты демократии Украины 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счёт сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Как отмечается, сенаторы быстро поддержали это предложение, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, так как позволила США быстро пополнять запасы союзников без трудоёмких процедурных препятствий.

1943 год

Издание подчёркивает, что это ещё один признак того, что Соединённые Штаты и их европейские союзники считают, что вторжение России в Украину представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку, и свидетельствует о том, что западный мир верит — Украина теперь может выиграть борьбу с российскими захватчиками.

Издание пишет, что пока не ясно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты пойдут на предварительно запланированный двухнедельный перерыв.

Как сообщала Одесса News, по мнению Байдена, замысел Путина быстро захватить Украину и заставить мир закрыть глаза провалился, потому что «он наткнулся на мощное сопротивление украинского народа, а также единство Запада, и Путин не представляет, что его ждёт дальше.»

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