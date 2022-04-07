Одесские пляжи посещать категорически нельзя

Коммунальное предприятие Одесского городского совета «Побережье Одессы» для информирования населения установило на территории пляжей информационные таблички об опасности.
Оперативное командование «Юг» и Одесский городской совет неоднократно предупреждали о том, что сейчас посещать пляжи нельзя в связи с необходимостью защиты жителей города и области!
Пожалуйста, не используйте сейчас пляжи для отдыха — это опасно!
Фото: «Одесса»
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