Мэр Одессы провёл видеовстречу с мэрами Майами и Майами Бич

Американские города Майами и Майами Бич готовы предоставить гуманитарную помощь Одессе.

Об этом шла речь на онлайн-встрече, в которой приняли участие Одесский городской голова Геннадий Труханов, мэр Майами господин Фрэнсис Суарес и мэр Майами Бич господин Дэн Гельбер, сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что мэры договорились о заключении трёхстороннего соглашения о партнёрстве, в рамках которого предполагается дальнейшее сотрудничество Одессы с американскими городами.

Как отметил Геннадий Труханов, одесситы активно готовятся к обороне родного города. Одно из приоритетных направлений – формирование запаса продовольствия и медикаментов.

«Мы благодарны за поддержку и обязательно воспользуемся вашим предложением помощи. Наша команда прямо сейчас начнёт готовить перечень потребностей, которые актуальны для Одессы», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в марте Геннадий Труханов пообщался с мэром города-партнёра Клайпеда (Литва) г-ном Витаутаском Грубляускасом, который сказал, что в его городе часть набережной назовут в честь Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

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